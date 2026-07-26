Ceccarini: "Domani può essere il giorno giusto per Joao Mario alla Fiorentina"
La Fiorentina è pronta ad accogliere il suo sesto acquisti di questa sessione di calciomercato estivo. Paratici ha praticamente definito l'accordo con la Juventus per Joao Mario, che a brevissimo diventerà un giocatore viola.
Chiusura a brevissimo
Secondo quanto scrive sul proprio profilo X l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, la trattativa per il terzino portoghese potrebbe portarsi a compimento già domani. L'ex Bologna arriverà a Firenze con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra totale di circa 9 milioni di euro.
Il post dell'esperto
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