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Ceccarini: "Domani può essere il giorno giusto per Joao Mario alla Fiorentina"

Redazione /
Joao Mario
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La Fiorentina è pronta ad accogliere il suo sesto acquisti di questa sessione di calciomercato estivo. Paratici ha praticamente definito l'accordo con la Juventus per Joao Mario, che a brevissimo diventerà un giocatore viola. 

Chiusura a brevissimo

Secondo quanto scrive sul proprio profilo X l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, la trattativa per il terzino portoghese potrebbe portarsi a compimento già domani. L'ex Bologna arriverà a Firenze con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra totale di circa 9 milioni di euro. 

Il post dell'esperto

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