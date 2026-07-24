Fortini in uscita dalla Fiorentina? Due squadre italiane su di lui. E se non arriva il rinnovo...

Tuttosport approfondisce la situazione di mercato legata a Fortini, dato in uscita dalla Fiorentina. Su di lui due squadre italiane.

Ritorno di fiamma

Il classe 2006 è in scadenza, e non sembra esserci fretta sui discorsi legati al suo rinnovo, cosa che ha allertato gli altri club. La Fiorentina valuta il suo esterno attorno ai 10 milioni, con annessa percentuale sulla rivendita: sul ragazzo è tornato con interesse il Torino, con il tecnico granata Abate che lo ha già allenato alla Juve Stabia e che quindi conosce il profilo.

La concorrenza emiliana

Attenzione però anche al Parma, che nelle ultime ore avrebbe accelerato in quest'ottica: i dirigenti emiliani avrebbero parlato direttamente con quelli della Fiorentina per capire di più sulla situazione di Fortini, coi ducali che hanno anche un legame diretto con l'entourage del giocatore, vantaggio che potrebbe oliare i meccanismi della trattativa. Insomma, mercato più vivo che mai attorno al ragazzo.