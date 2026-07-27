Mourinho sblocca Valdepenas: una settimana Real per la Fiorentina

Una settimana Real questa per la Fiorentina per diversi motivi. Intanto perché terminerà con la prestigiosa amichevole contro le Merengues di Mourinho sabato prossimo a Klagenfurt).

Via libera

Ma soprattutto perché c’è l’arrivo di Valdepenas. Il Corriere dello Sport-Stadio scrive stamani che lo Special One ha finalmente sbloccato il suo arrivo. Un affare questo già concordato da tempo tra i club con la “formula Nico Paz” e rimasto finora sempre vincolato al via libera del tecnico portoghese.

La richiesta viola

La Fiorentina ha chiesto agli spagnoli di accelerare la decisione per evitare pericolose interferenze di altre società e il Real Madrid ora può monetizzare. L’esterno sinistro classe 2006 entrerà al Viola Park.