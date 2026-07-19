Grosso ancora senza esterni offensivi ma sta per arrivare Valdepenas: il jolly mancino per la sua difesa 'mobile'

Cosa manca allo sbarco a Firenze di Victor Valdepenas? Probabilmente qualche giorno e basta, anche perché, detto dell'accordo raggiunto con il Real Madrid, a breve Mourinho avrà anche Cucurella, che stasera chiuderà il suo Mondiale con la Spagna. Non ci sono ripensamenti all'orizzonte insomma anche perché le Merengues non possono certo puntare su un classe 2006, almeno nell'immediato.

La difesa mobile di Grosso

Proprio da quella parte e proprio dal vivaio dei Blancos, la Fiorentina pescò anche Marcos Alonso una decina abbondante d'anni fa. Lì non c'era recompra e il club viola ricavò un jolly non indifferente: prima un po' da fatica da terzino puro e poi un ruolo sempre più rilevante, nella difesa a ‘tre e mezzo’ di Paulo Sousa. Valdepenas ha caratteristiche simili, anche se un po' più difensive, ma la duttilità per poter fungere da terzino bloccato o di spinta, ce l'ha.

Dalla parte opposta la Fiorentina ha preso Jimenez, che invece ha doti molto più offensive: ecco dovrebbe potrebbe nascere la nuova fluidità della difesa viola.