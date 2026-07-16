Perché Valdepenas non è ancora arrivato a Firenze? La verità sul trasferimento dello spagnolo

Perché Victor Valdepenas non è ancora arrivato a Firenze? Ci sono problemi per il suo trasferimento alla Fiorentina?

L'arrivo che slitta

In realtà l'arrivo del jolly difensivo dal Real Madrid. Lo sbarco nel capoluogo toscano però potrebbe slittare di qualche giorno.

Fattore Mourinho

II club iberico sta valutando se farlo vedere o meno dal nuovo tecnico della squadra, José Mourinho, ma non per bloccarne adesso il passaggio in viola, bensì per farne una valutazione in vista del futuro.

A scriverlo è stamani La Nazione.