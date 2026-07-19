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Il sogno di Paratici sulla fascia sinistra, aspettando Valdepenas. Candidature chiuse a centrocampo, ma...

Redazione /
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La Repubblica Firenze torna su un nome già uscito in questo mercato per la fascia sinistra della Fiorentina.

Il sogno sulla sinistra

Il mercato in entrata della Viola è tutt'altro che concluso: mancano ancora determinati tasselli per completare la rosa a disposizione di mister Grosso. In attesa dell'arrivo di Valdepenas, che può operare sulla sinistra, il sogno di Paratici rimane uno: Matteo Ruggeri, in forze all'Atletico Madrid.

Gli altri ruoli

Sull'altra fascia si continua invece a monitorare Joao Mario, mentre per il discorso della trequarti offensiva regge la candidatura di Bakayoko dal Lipsia. Chiuso invece il reparto di centrocampo: solo un'offerta irrinunciabile per Fagioli potrebbe cambiare le carte in tavola.

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