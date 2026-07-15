Fiorentina ancora su Ruggeri? Una trattativa difficilissima, ma Paratici...

Prende forma la nuova Fiorentina, anche in difesa. Dopo gli arrivi di Viery e Dragusin al centro e di Jimenez sulla destra, il club viola ha chiuso anche per Valdepenas, prodotto del settore giovanile del Real Madrid che può fare sia il centrale (a sinistra) che il terzino sinistro.

Ancora Ruggeri?

Il ruolo di laterale, in quella zona di campo, è potenzialmente ancora un'incognita. E se Matteo Ruggeri fosse ancora un'opzione? L'interesse della Fiorentina non è un mistero e procede da settimane, ma la trattativa è costosa e molto difficile.

Paratici vuole provarci

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Paratici sta facendo di tutto per tentare di convincere l'Atletico Madrid a riportare in Italia il giocatore. Quest'ultimo potrebbe aprire all'opzione, sarebbe sulla base di un prestito con diritto di riscatto.