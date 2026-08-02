Viery roccioso anche da terzino bloccato ma la priorità è integrarlo con Dragusin. Valdepenas e Joao Mario in suo soccorso

Nei piani di Paratici e Grosso la nuova coppia centrale della Fiorentina dovrebbe essere composta da Dragusin e Viery, anche se ieri il brasiliano si è disimpegnato a sinistra, da terzino bloccato, ruolo che interpretava agli albori. Una prestazione rocciosa per il 2005 viola, più terzo centrale che non realmente esterno ma lo status della rosa impone anche questo. La priorità sarà in ogni caso integrarlo con Dragusin: ieri il test ha coinvolto più che altro Ranieri, che si alternerà con l'ex Gremio.

Arrivano i terzini

Qualche minuto di debutto ieri per Victor Valdepenas, arrivato proprio dal Real Madrid, e jolly utilizzabile sia in fascia che centralmente: rispetto a Viery però, l'indole è molto più legata alla spinta. E con lui arriverà anche Joao Mario, che darà più soluzioni su entrambe le fasce, evitando scomodi adattamenti ai centrali.