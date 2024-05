Intrigo Mandas: E potrebbe finire in uno scambio con la Fiorentina

Il prossimo uomo-mercato della Lazio, a sorpresa, potrebbe essere il portiere Christos Mandas, esploso con Igor Tudor in panchina, dopo l'infortunio rimediato da Ivan Provedel.

Monza e Fiorentina su di lui

Così come riporta Il Messaggero, su di lui ci sono il Monza, che con la Lazio ha in ballo l'affare Andrea Colpani, e la Fiorentina che potrebbe mettere Antonin Barak sul piatto come contropartita tecnica.

Solo prestito, oppure…

Nell'immediato però il club biancoceleste vorrebbe cederlo solo in prestito. Sarebbe disposto a sacrificarlo a titolo definitivo solo davanti ad un'offerta irrinunciabile. Di quanto si parla? Secondo il quotidiano capitolino 25-30 milioni di euro.