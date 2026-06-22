Dal Milan alla Fiorentina con i colori viola nel cuore. Un giovane ma già esperto all'interno del Viola Park

Niccolo Orlandini sarà il nuovo segretario del dipartimento scouting della Fiorentina e lavorerà a stretto contatto con il responsabile dell'area, Lorenzo Giani. Un'altra pedina in più all'interno delle stanze del Viola Park.

Orlandini è fiorentino di 32 anni, laureato in Scienze del Turismo all'Università di Pisa ed è anche un grande tifoso viola, il che non guasta mai.

Milan

Approda al centro sportivo di Bagno a Ripoli dopo dieci anni trascorsi all'interno del Milan dove si è sempre occupato dell'organizzazione sportiva e dove è stato membro della Milan Academy, salvo poi ricoprire il ruolo di coordinatore organizzativo del Progetto Milan Academy e fino a diventare segretario sportivo del settore giovanile.

Esperienza importante

Parliamo di un giovane in senso assoluto, ma con un'esperienza importante già alle spalle.