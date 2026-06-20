Rivoluzione Viola Park, gente che va e gente che viene, mansioni cambiate. E non è finita qui…

Una vera rivoluzione, in parte silenziosa, quella andata in scena al Viola Park, il centro sportivo e direzionale della Fiorentina, nel corso degli ultimi mesi.

Fabio Paratici ha cominciato sostanzialmente da qui la propria opera, portando fin da subito con sé due fidati collaboratori come Lorenzo Giani, come responsabile dello scouting, e Moreno Zebi che ha seguito da vicino le sorti dei giocatori dati in prestito dalla Fiorentina.

Volti nuovi

Questi però sono stati solo i primi passi perché a Bagno a Ripoli è arrivata nel frattempo altra gente a cominciare da Francesco Picciotto, Revenues & Marketing Director (Marketing e entrate), fino a Paolo Morganti che sarà il nuovo responsabile organizzativo del Viola Park.

Cambi di mansione

Il tutto mentre ci sono state e ci saranno cambi di mansione per Simone Ottaviani e Alessandro D’Angelico, così come non ci sono più collaboratori nella parte media e comunicazione che dovranno essere, almeno in parte, sostituiti.

Eh già, perché volti nuovi sono entrati, volti nuovi sono ancora destinati ad entrare. In particolare una figura top che possa essere di aiuto alla prima squadra (di questo ne ha parlato il Corriere Fiorentino).

Società ristrutturata

Non lo ha detto chiaro e tondo in conferenza stampa Paratici, ma la sua idea di organizzazione societaria era molto lontana rispetto a quella trovata in partenza, quando è arrivato a Firenze. E la ristrutturazione a cui stiamo assistendo è una diretta conseguenza di tutto ciò.