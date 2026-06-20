I gap di competenza da colmare in ogni settore e Paratici ci ha già messo le mani. Staff medico: non si cambia dottore ma la comunicazione

La ‘competenza’, il famoso termine invocato in questi anni a Firenze da parte di chi di fare caroselli per gli ottavi posti, o di vedersi sorpassare da diversi club storicamente inferiori, proprio non ne voleva sapere. Ed è proprio il gap di competenza, in più settori, quello emerso dalle parole di Paratici di giovedì, secondo il Corriere Fiorentino.

Un tassello alla volta, il Ds ha iniziato da alcune figure non strettamente legate al campo ma comunque utili per strutturare la Fiorentina: dal marketing al reparto comunicazione. E poi la figura di Paolo Morganti, che sarà direttore del Viola Park. Diverso invece il tema dello staff medico, dove il responsabile Luca Pengue potrebbe rimanere ma con una gestione comunicativa sugli infortuni ben diversa da quella dell'ultima stagione.