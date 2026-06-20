Reparti da rifare e un Viola Park da rivoltare come un calzino: Paratici detta le sei regole per il rilancio della Fiorentina

Chissà se si aspettava di dover agire così a fondo Fabio Paratici, quando ha accettato di sposare il progetto Fiorentina. Con il termine della stagione e il passare delle delle settimane, il Ds ha acquisito sempre più potere e iniziato già le sue operazioni di reset e restyling. Alcuni reparti sono non tanto da rinnovare ma proprio da costruire da zero, il famoso scouting ad esempio.

Il Corriere dello Sport sintetizza in sei regole, quello che sarà il processo di Paratici: la creazione di una mentalità e identità tra club e squadra, la sinergia totale tra dirigenza e allenatore, un mercato più dinamico, la conferma e il consolidamento dei calciatori-patrimonio anche per il calcio italiano, la valorizzazione del vivaio e la ristrutturazione di tante aree del club. Come detto quindi, c'è un Viola Park da rivoltare come un calzino e una Fiorentina da strutturare da club serio. Solo così si potrà sperare nel rilancio.