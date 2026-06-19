Paratici detta i tre pilastri per il futuro della Fiorentina. Servono giovani e italiani... e Koleosho vuole la Serie A

La Gazzetta dello Sport fa il punto su quella che è stata ieri la conferenza stampa di inizio stagione di Paratici e Ferrari, con la Fiorentina pronta rifarsi il look in questa finestra di mercato.

Tre pilastri

I tre pilastri su cui si fonderà la squadra viola del futuro sono solidità, competitività e sostenibilità. Il progetto condiviso tra proprietà (che rimarrà) e dirigenza è chiaro: tornare in Europa entro uno o al massimo due anni, ma non per essere una meteora. E per farlo la Fiorentina punterà sui giovani, ancor meglio se italiani.

Obiettivi

Una base c'è già, con Paratici che proverà a prendere Koleosho dal Burnley per aggiungerlo all'attacco di Grosso. Dal suo canto il classe 2004 sarebbe molto felice di un'esperienza in Serie A.