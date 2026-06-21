Filippi e quel vecchio endorsement di Allegri: "E' il miglior preparatore dei portieri d'Europa"

Il nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina, Claudio Filippi, è da anni all'interno degli staff delle squadre di vertice del calcio italiano. Non a caso, è considerato uno dei più bravi specialisti nel panorama calcistico nostrano, ma non solo…

Il suo zampino sulla prestazione di Maignan

Qualche mese fa, dopo una partita fra la Roma e il Milan terminata 1-0 a favore dei rossoneri con una super prestazione di Maignan, Massimiliano Allegri si lasciò andare in conferenza stampa, elogiando il proprio collaboratore.

Le parole di Allegri

“Nessun segreto - ha detto l'ex allenatore del Milan in riferimento alla prestazione di Maignan - Claudio Filippi ha fatto un grande lavoro con lui, con Terracciano, Torriani e i ragazzi dell'U23. Penso che sia il miglior preparatore in circolazione, se non in Italia in Europa”.