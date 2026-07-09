L'imprevisto sulla strada del mercato della Fiorentina: Chi ha le carte migliori in mano?

Un inserimento imprevisto che ha complicato un'operazione che per la Fiorentina sembrava già chiusa.

Scombinati i piani viola

L'operazione in questione è quella legata all'esterno offensivo, Luca Koleosho, mentre l'inserimento che ha scombinato i piani viola è quello del Paris Fc che ha messo sul piatto circa 4 milioni di euro in più per il suo cartellino, portando il Burnley a propendere per il trasferimento in Francia.

Il giocatore è con la Fiorentina

Fabio Paratici però, dal canto suo, ha ancora la preferenza dell'italo-americano in mano e non è comunque poco. Per lui è pronto un quinquennale a circa un milione di euro a stagione come ingaggio.

No ai rilanci

La strada per la Fiorentina resta chiara: non ci saranno rilanci economici, perché il limite è già stato raggiunto con gli undici milioni offerti. Sarà una specie di partita a poker che vincerà chi dimostrerà di avere le carte migliori in mano.