Kafkas: "Abbiamo trovato l'accordo con la Fiorentina per Oulai. Non l'avremmo ceduto, ma quando arrivano certe offerte..."

Arrivano novità in merito alla trattativa tra Fiorentina e Trabzonspor per il passaggio a Firenze del centrocampista ivoriano Chris Indo Oulai. Questo pomeriggio il vicepresidente del club turco Zeyyat Kafkas, durante una conferenza stampa, ha fatto luce sul futuro del classe 2006.

“Faremo il possibile. In linea di massima c'è già un accordo con il club, ma stiamo aspettando che la situazione si definisca. Ieri c'è stato un incontro e ce ne sarà un altro oggi. Fino a pochi giorni fa non prendevamo minimamente in considerazione la cessione di Olay. Fa parte di quel gruppo di giocatori che consideriamo l'ossatura della squadra e che vorremmo trattenere a tutti i costi”.

"Quando arrivano offerte importanti è inevitabile valutarle"

Ha anche aggiunto: “Tuttavia, quando arrivano offerte davvero importanti bisogna inevitabilmente valutarle. Se oggi qualcuno si presentasse per acquistare un'auto che vale 2 milioni offrendo 6 milioni in un'unica soluzione, è chiaro che ci penseresti”.

“L'ultima decisione sarà del presidente e dell'allenatore”

Ha poi concluso: "Abbiamo iniziato a riflettere sulla possibilità della sua cessione quando sono arrivate proposte molto serie e in linea con gli interessi del Trabzonspor. Al momento stiamo valutando la situazione. La decisione finale spetta al Presidente. Sarà lui, insieme al nostro allenatore, a stabilire se il trasferimento verrà autorizzato oppure no".