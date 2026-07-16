La filosofia dietro il Como, Suwarso: "Più tieni un giocatore, maggiore può essere il profitto"

Nelle ultime ore il presidente del Como Mirwan Suwarso ha rilasciato una lunga intervista a Business of Football, all’interno della quale ha raccontato alcuni retroscena di queste prime settimane di calciomercato. Dalle sue parole si capisce che il club lariano è soltanto destinato a crescere.

“Qualche anno fa abbiamo comprato un esterno sinistro, Assane Diao. In pochi lo conoscevano, e per questo riuscimmo a prenderlo ad un prezzo abbordabile: alla fine lo abbiamo pagato attorno ai 12 milioni. La scorsa estate abbiamo rifiutato un’offerta per lui attorno ai 60 milioni. Perchè rinunciare ad plusvalenza di 48 milioni? Perché più tieni un giocatore, maggiore può essere il profitto".

“Ma quello di Diao non è un caso isolato in casa Como”

Ha poi aggiunto: “C’è un altro giocatore che abbiamo acquistato per 18 milioni più bonus (Baturina, ndr), e abbiamo ricevuto un'offerta da 55 milioni di euro. Ma abbiamo capito che il suo valore è di 75 milioni di euro, quindi possiamo tenerlo ancora un po'. Poi abbiamo comprato un altro giocatore per 2 milioni, lo scorso inverno, mandandolo in prestito all'Ipswich Town per un totale di 2,6 milioni. E ora abbiamo già un'offerta da 10 milioni per lui. I fatti ci danno ragione".