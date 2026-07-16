Oltre a Vlahovic c'è un altro ex viola che sta creando problemi alla Juventus: Il giocatore mette il club ad un bivio.

Ad inizio settimana anche la Juventus di Luciano Spalletti si è ritrovata alla Continassa per iniziare a preparare la prossima, delicata, stagione. E c’è un giocatore bianconero, ex conoscenza della Fiorentina, che tornando per l’ennesima volta a Torino, ha fatto parlare di sé ma non per quanto compiuto nel rettangolo di gioco. Stiamo parlando di Arthur Melo: il centrocampista brasiliano al suo arrivo al centro sportivo bianconero ha scaturito ilarità indossando i pantaloncini della divisa al contrario. E’ sempre piu chiaro che il classe 1996 non faccia più parte del progetto tecnico della Juventus.

Arthur è sempre ai margini della Juve, ed a un anno dalla scadenza del contratto..

Il centrocampista brasiliano è rientrato ancora una volta alla base dopo l'ennesimo prestito che non ha portato ad una soluzione definitiva. Arrivato alla Juventus nell'estate 2020 nello scambio con Pjanic, è transitato anche dalla Fiorentina nella stagione 2023/24 ma, in viola così come nelle altre piazze girate negli ultimi anni, non è mai riuscito a trovare una sistemazione definitiva. Oggi è a disposizione di mister Spalletti, ma secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà ci sarà presto un confronto con società e allenatore per delinearne il futuro. Arthur è entrato nell'ultimo anno di contratto rimasto dopo l'ultimo prolungamento, completato nel 2024 prima del suo prestito al Girona, che ha portato la scadenza fino al 30 giugno 2027.

Il giocatore mette la Juventus davanti ad un bivio

L'obiettivo dei bianconeri, all'epoca, fu quello di spalmare il costo storico del suo cartellino su più bilanci e ridurre e spalmare anche l'ingaggio da 5 milioni annui su più stagioni.Nei prossimi giorni andrà dunque in scena l'incontro. Secondo Pedullà, Arthur proporrà due strade alla società bianconera: da un lato rimanere in rosa per giocarsi un posto in un centrocampo comunque in difficoltà, dall'altro ottenere lo svincolo del cartellino che gli permetterebbe di trovare più facilmente una nuova squadra a titolo definitivo.