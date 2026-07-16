Continua il quarto giorno di ritiro: Jimenez torna in campo con i compagni, c'è anche Moreno - VIDEO FN

Quarto giorno di ritiro dal Viola Park per la Fiorentina. Proseguono le sessioni pomeridiane di allenamento per la squadra di Fabio Grosso, all'interno del centro sportivo viola.

Ritiro, giorno 4

Pochi minuti fa la Fiorentina è tornata ad allenarsi, una mezz'oretta dopo rispetto al solito, per svolgere la sessione pomeridiana del quarto giorno di ritiro. E dopo la notizia del suo passaggio ufficiale alla Fiorentina, il neo difensore viola Alejandro Jimenez è tornato regolarmente in campo con i compagni: dopo lo stop subito nel primo giorno di allenamenti, e le successive sedute passate in palestra seguendo un programma personalizzato, il terzino spagnolo è tornato a disposizione di Fabio Grosso. Regolarmente presente anche Matias Moreno, nonostante le tante voci di mercato: nonostante sia imminente un suo passaggio al Wrexham, il giocatore è regolarmente in campo. Nessuno problema per Moise Kean, che nonostante il primo giorno abbia svolto un programma diverso dagli altri, oggi è presente con la squadra. Da segnalare, sugli spalti, la presenza di circa 200 sostenitori viola.

Le novità dal Viola Park

Ecco il video dell'allenamento realizzato da Fiorentinanews.com: