Fiorentina e Inao Oulai sono promessi sposi, ma c'è un particolare che continua a rallentare la trattativa

Come sottolineato poco fa, questo pomeriggio il vicepresidente del Trabzonspor Zeyyat Kafkas è tornato a parlare pubblicamente del futuro del centrocampista ivoriano Chris Indo Oulai. Le parole del dirigente turco sottolineano come ormai in pochi credono di poter trattenere il giocatore: il forte interesse della Fiorentina, sommato all’importante offerta presentata dal club gigliato, portano il club a pensare che difficilmente il centrocampista giocherà in Super Lig turca anche nella prossima stagione. C’è però qualcosa che ha frenato, e forse sta frenando ancora, la conclusione dell’operazione.

La percentuale da versare al Bastia potrebbe aver rallentato la trattativa

Oltre ad annunciare l’accordo con la Fiorentina, Kafkas ha fatto luce sul alcuni particolare che riguardano il giocatore ivoriano. Il dirigente turco si è infatti anche soffermato sulla percentuale del 20% sulla rivendita che spetta al Bastia da cui lo aveva prelevato nell'estate 2025, sottolineando come a versare la cifra nelle casse del club francese non sarà il club acquirente ma bensì il club proprietario del cartellino, e quindi proprio il Trabzonspor. Tutto questo ha pero influenzato anche la Fiorentina.

Anche se la Fiorentina ha fretta, il Trabzonspor vuole massimizzare l'incasso

Nonostante questo pagamento spetti solo ai turchi, è normale pensare che nella trattativa con la dirigenza della Fiorentina il Trabzonspor, conscio di dover versare parte dell’incasso al Bastia, abbia per molto tempo alzato le proprie richieste per massimizzare l’incasso finale. Una situazione che, nonostante in molti sottolineano che la trattativa sia in via di definizione, potrebbe spazientire e non poco Fabio Paratici e la Fiorentina.