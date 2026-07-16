Il Besiktas di Italiano fa un passo indietro per Laurientè: l'esterno difficilmente può resterà a Sassuolo

La Fiorentina di Fabio Paratici, oltre a sistemare difesa e centrocampo, nelle prossime settimane farà di tutto per rinforzare gli esterni offensivi, per dar modo al nuovo tecnico Fabio Grosso di sfruttare al meglio il 4-3-3, da sempre suo marchio di fabbrica. E questo pomeriggio sono arrivati aggiornamenti in merito di uno dei tanti giocatori in questo ruolo seguiti negli anni dalla Fiorentina, che fino a qualche settimane fa sembrava esser vicino a lasciare l’Italia ma che adesso potrebbe cambiare i propri piani.

Brusco stop alla trattativa che portava Laurientè in Turchia

Stiamo parlando dell’esterno francese del Sassuolo Armand Laurentiè, che fino a qualche settimana sembrava essere destinato a trasferirsi in Turchia: su di lui era forte l’interesse del Besiktas dell’ex viola Vincenzo Italiano. Nelle ultime ore le cose però dovrebbero essere cambiate. L'arrivo di Leandro Trossard ha infatti modificato le strategie del club turco, riducendo la necessità di intervenire ulteriormente sulle corsie offensive.Di conseguenza, i contatti con il Sassuolo hanno subito una brusca frenata dopo settimane in cui il francese era stato accostato con insistenza alla formazione di Istanbul.

Il Sassuolo aspetta l'offerta giusta

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Sassuolo.net però, nonostante il rallentamento della pista Besiktas, Laurienté continua a essere uno dei principali indiziati a lasciare il Sassuolo. Il classe 1998, reduce da una stagione chiusa con 7 gol e 9 assist in 38 presenze, resta sul mercato, ma il club neroverde è disposto a cederlo soltanto davanti a una profjosta ritenuta adeguata. L'eventuale trasferimento consentirebbe inoltre al Sassuolo di finanziare le operazioni in entrata, mentre nelle prossime settimane sono attesi nuovi interessamenti anche da altri club europei.