Mandragora: "Il Lavoro sul campo procede spedito: stiamo assimilando concetti e idee del mister"

Questo pomeriggio, al termine della seduta pomeridiana in programma al Viola Park, il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato al canale ufficiale viola. Queste alcune delle sue considerazioni a caldo:

“Il lavoro in campo sta procedendo bene spedito, stiamo lavorando molto com'è normale che sia in questa particolare periodo della stagione, oltre che assimilare quelle che sono le richieste e i concetti del mister. Le richieste nei nostri confronti in questo momento sono tante e abbastanza generiche, perché è un progetto tecnico nuovo. Ma c'è tanto entusiasmo, lo si vede e lo si respira: mi auguro che sia un buon auspicio per una buona annata”.

“Mi auguro di trasmettere qualcosa ai piu giovani, c'è grande competizione in campo”

Ha parlato anche dei giovani aggregati alla rosa: “Per il momento devo dire che si stanno comportando bene, per qualcuno è addirittura la prima esperienza con una prima squadra. Spero possano mettere qualcosa nel bagaglio. Sicuramente ci daranno una mano ad andare forte. I ritmi in campo? Tra di noi c’è molta competizione, senza quella non si va avanti: è il bello del calcio. Che sia una competizione sana che ci porti a ottenere risultati per la Fiorentina”.

“Mi auguro di confermarmi dalla distanza: ci tengo molto”

Ha poi concluso parlando dei tiri dalla distanza: “Devo ammettere di aver dimostrato che è una dote balistica che ho, anche se ovviamente dovrò confermarmi e per questo spero di continuare ad avere anche quest’anno. Ci tengo molto a fare gol da fuori area belli o brutti che siano”.