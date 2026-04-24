Mandragora, ecco la continuità nella rivoluzione viola

Quando è arrivato nel 2022 a Firenze, in pochi avrebbero pensate che Rolando Mandragora sarebbe diventato nel tempo uno dei pilastri di questa Fiorentina.

Continuità

Qualche anno dopo, il centrocampista viola ha collezionato 183 presenze, non facendo mai mancare il suo apporto e il suo spirito battagliero alle varie gestioni di allenatori che si sono susseguiti in questi anni.

Ancora viola

E Mandragora, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà il segno della continuità viola in un'estate che saprà di rivoluzione al Viola Park. In tanti sono con le valige in mano, lui no. E in campo ha ancora 5 partite per poter puntare alla doppia cifra: sono 7 i gol fino ad ora messi a segno, mai è arrivato a 10. Ha sfiorato il traguardo lo scorso anno, quando si era fermato a 9. Numeri mica male per un centrocampista.