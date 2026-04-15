Mandragora: "I conti si fanno alla fine. Il doppio impegno ci ha tolto energie, ma abbiamo dimostrato di saper resistere"

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora è intervenuto a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace: “Dobbiamo crederci. Abbiamo ancora novanta minuti davanti ai nostri tifosi, ci impone di provarci fino all'ultimo. Loro sono una squadra forte, ma perché non tentare? Abbiamo ben poco da perdere”.

“La testa farà la differenza”

“Quello che farà la differenza è l'aspetto mentale, conta tantissimo. Se saremo capaci di rimanere liberi di testa, allora potremo provare a giocarci le nostre possibilità. Sarebbe qualcosa di speciale”.

“Siamo ancora in corsa, non è finita”

Sulla Conference: “Siamo ancora in corsa. Avere il doppio impegno ci toglie energie, specialmente per i nervi, però abbiamo dimostrato di saper resistere. Ci dispiace molto per la gara di andata. Ma i conti si fanno alla fine, non è finita”.