Mandragora: "La svolta ce l'ha data l'arrivo di Vanoli. Ci ha dato fiducia, dobbiamo ringraziarlo"

Il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, è stato uno di quelli che ha esultato di più dopo la vittoria della squadra contro la Lazio: “E’ stata un’annata particolare, c’è stata una sorta di liberazione lunedì scorso, abbiamo messo un mattone importante. Siamo partiti con obiettivi diversi e cambiare la nostra mentalità non era facile. C’è voluto un po’ di tempo ma ci siamo arrivati".

“La svolta della stagione? Il processo richiede tempo. Da quando è arrivato il mister abbiamo avuto una svolta. Ci ha dato fiducia e noi dobbiamo ringraziare lui e il suo staff. Ci siamo tirati su le maniche e abbiamo lavorato, trovando cose che ci hanno permesso di fare punti. Manca qualche tassello e vediamo di aggiungerlo”.

“Se c'è differenza tra squadre italiane e inglesi? Sinceramente non ho avvertito tutta questa differenza, quello inglese e quello italiano sono due campionati d’elite, vediamo se riusciamo ad essere più bravi di loro qui”.