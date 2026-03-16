Perinetti: "La Fiorentina ha la forza per tirarsene fuori ma sta soffrendo in modo particolare"

E' il giorno di Cremonese-Fiorentina, match che deciderà gran parte delle sorti della corsa salvezza e chiuderà la giornata. A Tmw l'ex dirigente di molte squadre tra A e B, Giorgio Perinetti, ha commentato proprio lo stato con cui arriva la squadra viola a questa partita.

“Credo che la Fiorentina abbia tutte le qualità per tirarsi fuori da questa situazione - ha detto - La partita di oggi sicuramente è molto importante”.

E inoltre: "Il calcio è lo sport più bello del mondo perché a volte succedono cose imprevedibili. I viola stanno soffrendo in modo particolare, ma possono rialzarsi".