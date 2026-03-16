Paratici, Vanoli e il messaggio recapitato ai giocatori della Fiorentina

Quando ha deciso di accettare l'incarico di allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, probabilmente sperava di poter risollevare la squadra in maniera più rapida rispetto a quanto accaduto poi all'atto pratico.

Traguardo

Adesso la sensazione è un'altra ovvero che ci sarà da lottare ancora a lungo per arrivare all'agognato traguardo chiamato salvezza, probabilmente fino alla fine di questo campionato.

Messaggio

Un messaggio questo che sia il tecnico che il direttore sportivo, Fabio Paratici, hanno fatto pervenire e anche a più riprese alla squadra. Tutti sono a conoscenza del fatto anche che la partita di stasera valga molto, moltissimo in questo senso.