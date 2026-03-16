Pochi ma buoni, un ritorno che non può passare inosservato

Pochi ma buoni. Saranno un centinaio i tifosi della Fiorentina presenti all'interno del settore ospiti dello stadio Zini di Cremona questa sera.

Prima volta

E' la prima volta che si rivedono i sostenitori gigliati in una trasferta della squadra, dopo il divieto scattato a seguito degli scontri in A1 tra gruppi ultras viola e della Roma.

Il grosso però a casa

Il grosso è rimasto a casa ovviamente, perché il divieto è stato imposto a tutti i residenti a Firenze e provincia, ma per tutti gli altri, l'apertura della Questura locale è stata una manna e una possibilità da prendere al volo.

Un ritorno, a suo modo significativo, che potrebbe avere effetto sulla squadra allenata da Vanoli che si gioca molte delle sue chance salvezza in questo match.