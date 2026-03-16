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Primavera, Fiorentina-Roma 0-1: Sbaglia Kospo, ospiti in vantaggio. Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Filippo Razzolini /

Filippo Razzolini /

Fiorentina-Roma 0-1 (15' Almaviva)

FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Trapani, Kospo, Sadotti, Sturli; Deli, Montenegro; Mazzeo, Atzeni, Puzzoli; Jallow. 

A disp.: Dolfi, Magalotti, Turnone, Perrotti, Evangelista, Bonanno, Conti, Keita, Kone, Croci.
All: Luca Antonelli

Non solo Cremonese-Fiorentina, la giornata di oggi vede in programma un'altra partita importantissima per i colori viola. Gara di tutt'altra classifica rispetto a quella della Prima Squadra la giocherà la Primavera viola contro i parietà della Roma, con i giallorossi primi e i viola quarti in classifica (ma con una gara in meno). Occasione ghiotta per i ragazzi di Galloppa al Viola Park per prendersi la testa in solitaria della classifica. 

Fiorentinanews c'è!

Come al solito Fiorentinanews.com vi dà l'opportunità di seguire la diretta testuale del match sul proprio sito, con ampio pre e post partita, le pagelle e le parole dei protagonisti. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 del proprio PC o refreshare la pagina web corrente. 

  • 15'
    goal
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    Vantaggio ospite

    GOL DELLA ROMA. Pallone perso malamente e gravemente da Kospo, la Roma trova un ottimo varco e punisce la Fiorentina col mancino dal limite di Almaviva, che incrocia perfettamente in rete. 0-1 

  • 13'
    yellow_card
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    Sturli viene ammonito: nettissimo il suo fallo su Litti, in chiaro ed evidente ritardo 

  • 11'
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    Si vede la Roma: pallone insidioso messo basso al centro da Almaviva a cercare Arena, difesa viola che mura e poi si salva 

  • 9'
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    La Fiorentina fa ancora male alla Roma rubando palla e accelerando, Deli però dal limite strozza malamente il mancino: pallone fuori 

  • 8'
    shot_saved
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    Puzzoli impegna De Marzi!

    Bella la conclusione da fermo di Puzzoli, che sulla punizione chiama il portiere della Roma ad un ottimo intervento: si salva in corner l'estremo difensore laziale 

  • 7'
    free_kick
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    Ottimo pressing viola, recupero alto di Sadotti e poi fallo netto su Atzeni, che guadagna un piazzato invitante ai 20 metri dalla porta romana 

  • 5'
    corner_kick
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    Bellissimo suggerimento filtrante di Deli per lo scatto di Mazzeo, bravo Mirra a chiudere in calcio d'angolo il velocissimo attaccante viola 

  • 2'
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    Puzzoli, che occasione!

    Devastante azione di Mazzeo che semina gli avversari e serve a rimorchio Puzzoli col mancino, ma il 10 gigliato non riesce a colpire bene e inquadrare la porta da pochi passi! Grande occasione in avvio per la Fiorentina 

  • 1'
    whistle
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    Subito un bel pallone lungo per Mazzeo ma l'ex Sestese è in fuorigioco e l'azione della Fiorentina si interrompe 

  • 1'
    whistle
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    Inizia la gara!

    Partiti, via alla sfida! FORZA VIOLA! 

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