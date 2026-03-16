Primavera, Fiorentina-Roma 0-1: Sbaglia Kospo, ospiti in vantaggio. Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Roma 0-1 (15' Almaviva)
FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Trapani, Kospo, Sadotti, Sturli; Deli, Montenegro; Mazzeo, Atzeni, Puzzoli; Jallow.
A disp.: Dolfi, Magalotti, Turnone, Perrotti, Evangelista, Bonanno, Conti, Keita, Kone, Croci.
All: Luca Antonelli
Non solo Cremonese-Fiorentina, la giornata di oggi vede in programma un'altra partita importantissima per i colori viola. Gara di tutt'altra classifica rispetto a quella della Prima Squadra la giocherà la Primavera viola contro i parietà della Roma, con i giallorossi primi e i viola quarti in classifica (ma con una gara in meno). Occasione ghiotta per i ragazzi di Galloppa al Viola Park per prendersi la testa in solitaria della classifica.
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15'
Vantaggio ospite
GOL DELLA ROMA. Pallone perso malamente e gravemente da Kospo, la Roma trova un ottimo varco e punisce la Fiorentina col mancino dal limite di Almaviva, che incrocia perfettamente in rete. 0-1
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13'
Sturli viene ammonito: nettissimo il suo fallo su Litti, in chiaro ed evidente ritardo
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11'
Si vede la Roma: pallone insidioso messo basso al centro da Almaviva a cercare Arena, difesa viola che mura e poi si salva
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9'
La Fiorentina fa ancora male alla Roma rubando palla e accelerando, Deli però dal limite strozza malamente il mancino: pallone fuori
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8'
Puzzoli impegna De Marzi!
Bella la conclusione da fermo di Puzzoli, che sulla punizione chiama il portiere della Roma ad un ottimo intervento: si salva in corner l'estremo difensore laziale
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7'
Ottimo pressing viola, recupero alto di Sadotti e poi fallo netto su Atzeni, che guadagna un piazzato invitante ai 20 metri dalla porta romana
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5'
Bellissimo suggerimento filtrante di Deli per lo scatto di Mazzeo, bravo Mirra a chiudere in calcio d'angolo il velocissimo attaccante viola
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2'
Puzzoli, che occasione!
Devastante azione di Mazzeo che semina gli avversari e serve a rimorchio Puzzoli col mancino, ma il 10 gigliato non riesce a colpire bene e inquadrare la porta da pochi passi! Grande occasione in avvio per la Fiorentina
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1'
Subito un bel pallone lungo per Mazzeo ma l'ex Sestese è in fuorigioco e l'azione della Fiorentina si interrompe
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1'
Inizia la gara!
Partiti, via alla sfida! FORZA VIOLA!