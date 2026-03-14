Quest'oggi l'intermediario di mercato e grande tifoso viola Costantino Nicoletti, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di commentare alcuni dei temi attuali di casa Fiorentina.

“Cosa mi ha colpito di Giovedì? La Conference League è una competizione europea che rispetto ma alla quale, come ho sempre ripetuto negli ultimi anni, non gli ho mai dato il giusto peso e la giusta importanza fino all semifinali. Li considero dei buoni test per monitorare la condizione fisica della squadra questo è ribadito dagli avversari degli ottavi, i polacchi si sono rivelati una squadra del livello modesto e anche a livello tattico sono quello che sono. In passato abbiamo avuto la dimostrazione che questo è un torneo che fino alle semifinali non offre spunti eccitanti per i tifosi viola".

“Storie come quelle di Braschi ci riconciliano con il calcio”

Ha voluto però sottolineare un aspetto positivo: “La serata di giovedì gi ha però regalato una grande emozione, e noi fiorentini in questo momento abbiamo bisogno di vivere di emozioni. Io sono un inguaribile romantico, soprattutto quando si parla di calcio, ed il gesto di Braschi mi è piaciuto molto. Queste sono le storie che ti riconciliano con il gioco del pallone, perchè negli ultimi anni il calcio ne ha regalate poche di situazioni del genere: è uno sport sempre piu cinico, opportunista spesso orientato solo al profitto”.

“Ma come è possibile che un attaccante di 20 anni giochi ancora in Primavera?”

Ha anche aggiunto: “Voglio però vedere il rovescio della medaglia. La domanda che mi pongo è un'altra però: come mai un giocatore come Riccardo Braschi, che ha già vent'anni, sia ancora a giocare nel campionato Primavera? Un tempo a quell'età esordivano in prima squadra, cosa che accade regolarmente negli altri campionati. E' questa che la cosa mi fa maggior rabbia del nostro paese”.

"La differenza tra Primavera e Prima squadra è spesso troppo grande per i ragazzi di oggi"

Ha rimarcato anche una netta differenza: “Dobbiamo partire da un concetto molto chiaro: se si paragonano Primavera e Prima Squadra si parla di due sport diversi nei tempi moderni, prima era diverso perchè il campionato primavera era fucina di campioni come Flachi e Del Piero, e questo i giocatori lo sanno. Ecco perchè sono state introdotte Under 21 e squadre B. Un tempo anche solo il Torneo di Viareggio era una competizione di livello, che metteva in mostra giocatori veri: ora anche questo si è perso”.

“C'è un aspetto che mi sta deludendo molto della Fiorentina”

Ha poi concluso con una velata polemica: “Mi chiedo nell'ultimo decennio, e non mi riferisco soltanto agli ultimi 7 anni della gestione Commisso, qualcuno mi può dire che cosa abba prodotto la Fiorentina a livello di settore giovanile? Perchè anche Braschi, come raccontato nei giorni scorsi, è un prodotto della Sestese selezionato da un dirigente che qualche anno fa è stato addirittura allontanato in malo modo dal club. Martinelli, Ranieri, Comuzzo, Chiesa, Bernardeschi, Ghilardi: la Fiorentina ha sempre dimostrato di saper scovare talenti, e mi auguro che torni a farlo”