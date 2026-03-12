Giuseppe Barone a FN: “La Fiorentina ha grandi prospettive con Paratici. Da Fagioli a Parisi, i calciatori da confermare per il futuro”

Figlio dell’ex dg della Fiorentina Joe, Giuseppe Barone è rimasto legatissimo ai colori viola e a Firenze e segue quotidianamente le vicende di casa gigliata. Barone Jr è stato ospite di Hangover Viola di Fiorentinananews.com, avendo modo di esprimersi su varie tematiche, attuali e non, del mondo Fiorentina.

‘Firenze e la Fiorentina sono parte della mia vita’

“La Fiorentina è diventata parte della mia vita e aspetto tutti i weekend per le partite. Di recente sono stato al Viola Park a seguire una partita dell’Under 18 della Fiorentina, girarsi e vedere Villa Joe Barone mi ha fatto venire i brividi. Mio padre ha dato davvero tutto per la Fiorentina e Firenze, per il popolo viola. Vedere il suo nome al Viola Park è bellissimo, difficile da spiegare. Siamo felici del percorso e del lavoro che stiamo facendo con la Fondazione Joe Barone, nata subito dopo la scomparsa di mio padre. Il primo evento si terrà a New York il 17 aprile, e abbiamo in programma naturalmente di fare qualcosa anche a Firenze, per noi diventata una seconda casa”.

“Un allenatore che mi è rimasto nel cuore? Sicuramente Italiano, abbiamo avuto la possibilità di fare tre finali con lui, un qualcosa di veramente bello. Ha fatto un lavoro ottimo a Firenze. Non penso che sia stato sottovalutato dalla tifoseria, e quando c’era lui la piazza era veramente vicina alla squadra. Bisogna però dare credito anche al lavoro di Pradè per i risultati raggiunti con Italiano”.

‘Fondamentale creare una squadra bella carica’

“Ora c’è Paratici che porta grandi prospettive alla Fiorentina, la possibilità di far arrivare grandi giocatori a Firenze. La prossima estate sarà fondamentale creare una squadra bella carica per il prossimo anno. Fagioli è un elemento importante per il futuro viola, così come Ranieri, Mandragora, Parisi, calciatori che quando ci saremo salvati potranno portare nel loro bagaglio quest’esperienza, e la prossima stagione sapranno gestire meglio le difficoltà. È importante confermarli per l’anno prossimo, potranno dare una mano”.

“Penso che De Gea possa rimanere in viola anche il prossimo anno, lui e Gosens sono due calciatori che hanno fatto una grande carriera e giocato nelle rispettive nazionali oltre che in Champions League, toccando livelli molto alti. Hanno esperienza e possono dare tanto alla Fiorentina, lo scorso anno si è visto. Le critiche fanno parte del lavoro, non credo le prendano male, il calcio è questo, a volte vieni criticato, altre volte prendi gli applausi”.