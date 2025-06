L'acquisto di Fazzini non sarà l'unico innesto che la squadra mercato viola farà per il centrocampo della prossima stagione. Negli ultimi giorni i nomi più gettonati per la line mediana della Fiorentina sono Bernabè e Traorè. Secondo il Corriere dello Sport potrebbero addirittura arrivare entrambi i giocatori.

La trattativa per Bernabè

Negli ultimi giorni i nomi caldi per il mercato in entrata della Fiorentina sono due, Hamed Junior Traoré, classe 2000, mezzala di proprietà del Bournemouth, e Adrian Bernabé, classe 2001 del Parma. L'uno però non esclude l'altro, anzi. L'obiettivo principale di Pradè è regalare a Pioli un costruttore di gioco come il centrocampista scudocrociato. Per lo spagnolo però la trattativa sembra difficile. Il Parma per adesso fa resistenza e chiede una cifra sui 25 milioni. I contatti con gli agenti sono ben avviati, ma dall'Emilia, non filtrano spiragli per un'operazione che, se si farà, sarà tutt'altro che rapida.

L'occasione Traorè

Traorè invece potrebbe rappresentare per i viola una vera occasione di mercato, soprattutto in caso di partenza di qualche interno di centrocampo. Il Bournemouth sta cambiando pelle, ha avviato una rivoluzione profonda e ha messo anche Traoré, ceduto in prestito prima al Napoli e poi all'Auxerre, nella lista dei partenti. L'ivoriano però piace a tanti: in Italia anche a Parma e alla sua vecchia squadra, il Sassuolo, in Inghilterra c'è l'interesse del Sunderland e in Francia si è fatto vivo l'Olympique Marsiglia. Il Bournemouth per adesso ne chiede almeno 16, bonus esclusi.