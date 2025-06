Non solo Bernabè per il centrocampo viola. Il casting si allarga e spuntano due nomi dalla Serie A

Nonostante l'arrivo di Fazzini la dirigenza viola è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. Pradè vorrebbe regalare a Pioli un giocatore capace di posizionarsi al centro della linea mediana viola abbinando qualità a quantità. Il giocatore perfetto in questo senso potrebbe essere Adrian Bernabé. La trattativa però sembra tutt'altro che facile e la Fiorentina guarda anche altrove…

I nomi nuovi

Nelle ultime, riporta La Nazione, ore è uscita la candidatura di Payero dell'Udinese. Le sue caratteristiche si sposano a pieno con quelle cercate dai viola. L'argentino è reduce da una buona stagione con i bianconeri e, altro fattore positivo, avrebbe un costo contenuto rispetto ad altri nomi. Occhio poi alla situazione relativa a Yunus Musah. Problemi nell'affare che doveva portarlo al Napoli, per lui si è parlato di club di Premier League. Alle giuste condizioni (prestito con diritto di riscatto in stile Adli) la Fiorentina potrebbe farci più di un pensiero.

Gli altri obiettivi

Un profilo osservato dalla Fiorentina è Richard Rios, colombiano del Palmeiras che è tornato nel mirino di Pradè e Goretti. Centrocampista tecnico e strutturato, abile nello stretto e tatticamente poliedrico. Anche in questo caso c’è il nodo del prezzo. I brasiliani sparano molto alto: qualcosa come trenta milioni di euro. Rimanendo in Serie A, mercato in cui Pradè predilige fare acquisti, il nome più gettonato è Morten Frendrup. Il prezzo del cartellino è piuttosto alto (circa 25 milioni), ma la società viola è innamorata delle sue caratteristiche da diverso tempo. Resta anche l’idea Tino Anjorin, il cui contratto con l’Empoli scadrà nel giugno del 2027 (e ha un’opzione per il 2028). Più defilati invece Bennacer e Asslani.