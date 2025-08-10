Spunta un nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina. Una vecchia conoscenza della Serie A nel taccuino di Pradè e Goretti
winks
Secondo quanto riporta il giornalista del Telegraph Mike McGrath la Fiorentina sarebbe interessate al centrocampista inglese Harry Winks.
Il giocatore, già passato in Italia alla Sampdoria nella stagione 2022-2023, milita attualmente in Premiership con il Leicester. Su di lui, oltre alla squadra viola, sembra esserci il Valencia. L'operazione potrebbe avere ulteriori sviluppi soprattutto in caso di mancato rinnovo di Mandragora.
💬 Commenti