La Fiorentina avrebbe fatto una super offerta al Parma per Bernabé, ma i ducali hanno chiuso la porta ai viola. I dettagli

Come riporta La Gazzetta di Parma, la Fiorentina ci avrebbe provato sul serio per Adrian Bernabé, centrocampista spagnolo dei crociati. Come scrive il quotidiano il club emiliano avrebbe rispedito al mittente gigliato un'offerta da ben 25 milioni di euro.

Affare difficile da sbloccare

In casa ducale il giocatore è ritenuto incedibile e la decisione è stata ribadita anche alla Fiorentina. Per questo l'affare si fa molto complicato.