Colpo di scena, Ikone. Si va verso una cessione definitiva

La vicenda riguardante Jonathan Ikone potrebbe essere arrivata al capolinea. Un vero e proprio colpo di scena quello che coinvolgerebbe l'attaccante della Fiorentina.

Il Vasco da Gama è in fase avanzata nelle trattative per l'acquisto del giocatore con il club viola, come riporta NtvAscainos, e ha già fatto sapere che non ostacolerà di certo la partenza dell'ex Lille. Le parti cercando un accordo sulla cifra da pagare per il trasferimento.

Titolo definitivo

Perché questa è la vera novità: il Vasco vorrebbe prenderlo a titolo definitivo, offrendogli un contratto di due anni con possibilità di estensione di un altro anno.

Questione ingaggio

C'è da convincere anche l'atleta francese ad accettare una proposta salariale che sia maggiormente in linea con gli standard brasiliani che sono leggermente inferiori rispetto a quelli europei (e della Fiorentina nel caso specifico).