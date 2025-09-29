Bernardeschi si sfoga: "Io gay? E se lo fossi che problema c'è? Se a me piace la gonna me la metto. Quando ero a Firenze..."

Tanti i temi affrontati da Federico Bernardeschi, ex attaccante della Fiorentina, al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Tra questi, anche le voci sulla sua presunta omosessualità. Un bel passaggio della sua intervista, che tocca temi importanti e sensibili come questo.

Le parole di Bernardeschi

“Io mi sono messo la gonna 12 anni fa. Che problema c'è? Se a me piace, me la metto. Quante volte mi hanno detto che sono gay… E se fossi gay? Che cosa me ne frega, secondo te non te lo dico? Che problema ci sarebbe? Anzi, ne andrei fiero. Quelli che l'hanno fatto, chapeau. In questo mondo alla fine ognuno è libero di fare quello che vuole”.

“Mi ha fatto male”

"Tutte queste cose che sto dicendo mi hanno fatto malissimo. 12 anni fa avevo 20 anni, arrivare nello spogliatoio della Fiorentina con gli articoli di giornale che dicevano "Si è messo la gonna" in quel momento io ho sofferto".