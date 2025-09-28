​​

header logo

Una protesta dei tifosi che si è fatta sentire: Respinta la squadra a fine partita

Calabrone Viola /
Tifosi Fiorentina
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Erano solamente 500 i tifosi della Fiorentina presenti nel settore ospiti dell'Arena Garibaldi (o se preferite Cetilar Arena) quest'oggi, anche perché molti non sono andati per protesta con i prezzi eccessivamente alti dei biglietti stabiliti dal Pisa

Pochi ma rumorosi

Però questi 500 si sono fatti sentire durante la gara e hanno messo in scena la loro protesta a fine partita, respingendo la squadra. 

Il sintomo di un malessere

Fischi e cori di disapprovazione all'indirizzo dei viola si sono sentiti chiaramente dopo il fischio finale. Altro sintomo di un malessere che c'è nel rapporto tra chi va in campo e chi sostiene puntalmente la formazione gigliata. 

Notizie correlate
💬 Commenti (2)