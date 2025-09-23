Stadio Franchi: si comincia a costruire in elevazione, la nuova Fiesole si comincia ad intravedere - FOTO FN

La mancanza di teloni a copertura del cantiere ci permette di seguire con costanza il corso dei lavori allo stadio Artemio Franchi.

In occasione della partita giocata dalla Fiorentina contro il Como ecco che finalmente si sono viste delle costruzioni in elevazione. I prodromi della futura nuova Fiesole, possiamo definirli così.

Nella parte finale di agosto e in questo settembre c'è stata una certa accelerazione dei lavori. Gli obiettivi sono ormai noti da tempo e si guarda con molto interesse a quello che accadrà da qui fino alla fine del 2026, quello del centenario della squadra viola.