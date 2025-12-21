Le nostre PAGELLE: Gudmundsson ispirato come non mai, Parisi indiavolato e imprendibile, oggi c'era Fagiolone

De Gea: 6 Sbarra la strada a Gueye, ma sulla parabola di Solet deve piegarsi.

Dodo: 7 La catena di destra con Parisi funziona, perché il brasiliano trova i tempi giusti di inserimento e ‘magicamente’ anche la gamba dell'anno scorso. Entra nell'azione del 3-0, suo il lancio per il secondo gol personale di Kean e mette una palla d'oro a Gudmundsson al 75'.

Comuzzo: 6,5 Gli è bastato poco per ritrovare antiche certezze. Viti: SV.

Pongracic: 6 Anche nel nulla rappresentato dall'attacco dell'Udinese, contenuto con tranquillità, riesce ad inventarsi un fallo che poteva costare un calcio di rigore alla Fiorentina.

Ranieri: 6 Diffidato, trova il modo di farsi ammonire sul 4-0 per la Fiorentina, rovinando una prestazione positiva come terzino sinistro.

Mandragora: 7 Sfiora la rete con una prima punizione. Con la seconda invece fa centro e proprio all'ingresso dei tifosi in curva. Nuovamente in versione trascinatore. Fortini: 6 Utile alla causa sia a destra che a sinistra.

Fagioli: 7,5 Palla morbida, morbida e precisa, precisa per la testa di Ndour. Illumina la serata con lanci perfetti da parte a parte e manda in porta anche Kean con una facilità che fa ben sperare. Oggi niente Fagiolino, ma molto Fagiolone. Nicolussi Caviglia: SV.

Ndour: 6,5 La testa c'è, ovviamente ci riferiamo a quella che ci mette sul cross dalla destra di Fagioli e che vale il 3-0 viola.

Parisi: 7,5 La scelta più particolare di questa domenica calcistica è quella di metterlo attaccante a destra. E da quella posizione riesce a mandare Kean in porta al 10', fermato solo da un Okoye in versione killer. Indiavolato e imprendibile, sia a destra che a sinistra, meriterebbe anche il gol, ma coglie il palo con un rasoterra imprendibile (poi ribadito in fondo al sacco da Kean). Kouame: SV.

Gudmundsson: 7,5 Destro meraviglioso il suo al 19' indirizzato verso l'angolo…ma che finisce per schiantarsi sul palo. Il gol del 2-0 è un autentico pezzo di bravura, una piroetta per liberarsi di un avversario e un sinistro all'incrocio dei pali. Ispiratissimo, forse con non mai da quando è arrivato a Firenze.

Kean: 7 Okoye prova letteralmente a metterlo fuori gioco con un'uscita degna del peggior Martina (ricordate cosa successe con Antognoni?). Segna due reti, una veramente alla Kean e sbaglia un'altra buona occasione. Piccoli: SV.

Vanoli: 7 Non sappiamo se essere più contenti per aver finalmente visto tutto quello che fin qui non c'era mai stato, o essere incazzati, scusate il termine, per il tempo buttato via ad inseguire un'idea totalmente sbagliata di calcio.