La Fiorentina prova a ripartire e a riorganizzarsi per aggredire la zona salvezza: i tre punti con l'Udinese sono il primo mattoncino a cui a inizio settimana si unirà il secondo, Fabio Paratici. Il quasi ex ds del Tottenham ha detto sì alla Fiorentina, secondo quanto confermato da Radio Bruno: fase burocratica in corso per renderlo a tutti gli effetti il nuovo direttore dell'area tecnica viola a partire da inizio della prossima settimana.

E su Paratici c'è un retroscena che riguarda anche Pradè: i rapporti tra i due si sono raffreddati ormai da tempo, al punto che quando in estate l'ex bianconero era sul punto di tornare in A al Milan, con la sua inibizione ancora non terminata, in Figc era giunta una lettera di segnalazione con lo stesso Pradè tra i firmatari. Tra i due insomma il feeling non c'è e non c'era e l'ipotesi che sulla sua chiamata possa aver influito l'ex ds romano è più che remota.