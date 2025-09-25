Emiliano Niccolini è stato giocatore e capitano del Pisa. Tra le altre cose era presente al Franchi nel giorno della vittorie nerazzurra in Coppa Italia di C contro la Fiorentina, appena rinata dopo il fallimento.

“Antipatia storica per la Fiorentina e i suoi tifosi”

L'ex giocatore ha espresso concetti durissimi parlando con Sestaporta: "Quanto sento la partita contro i viola? Tantissimo. Ho un’antipatia storica per la Fiorentina, lo dico senza problemi. Non sopporto quel modo di fare, sempre polemico, con i fiorentini che sono sempre convinti di essere i migliori. Quest’anno ho anche fatto una scommessa con un gruppo di amici: ho detto che il primo allenatore esonerato sarebbe stato Pioli. Se il Pisa mi regala una vittoria, vinco pure una pizza e birra. Penso però che sarebbe stato meglio un altro risultato contro il Como. Io ho esultato per la rete degli azzurri perché sono proprio un antiviola, ma ora si trovano con l’acqua alla gola e un avversario ferito è sempre pericoloso”.

“Bellissimo vincere a Firenze”

Parlando della partita che abbiamo già citato, ha detto: "Che ricordi ho di quella gara? Bellissimi, emozione indescrivibile, anche se personalmente non giocai bene. Ma il ricordo resta, vincemmo e festeggiammo sul pullman. Mi ricordo bene lo spirito di gruppo e la gioia del gol di Frati. Di recente gli ho anche mandato un video con gli auguri, ricordando proprio quel gol. Una bella emozione”.