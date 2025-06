Il Torino fa un favore alla Fiorentina. I granata pronti a pescare nel mare degli esuberi viola

Dopo una stagione sfortunata, resa difficile dal grave infortunio a Zapata, il Torino ha deciso di cambiare guida tecnica, affidando la panchina al fiorentino Marco Baroni.

Il Toro alla ricerca di ali

Il tecnico ex Lazio è solito utilizzare il 4-2-3-1. Questo rende necessario l'arrivo di uno o più esterno d'attacco fra le fila dei granata. Il Ds Vagnati è pronto a scovare alcune opportunità di mercato, come quelle rappresentate dai giocatori fuori dal progetto tecnico di Pioli a Firenze.

Gli esuberi da Firenze

Un nome che interessa al Torino, fresco di un'esperienza in riva all'Arno, è Nicolò Zaniolo. La Fiorentina però ha deciso di non riscattarlo e i granata dovranno trattare con i turchi del Galatasaray. Piacciono però anche dei tesserati viola; Jonathan Ikonè e Riccardo Sottil, entrambi in uscita dalla Fiorentina. I viola si ritrovano due esuberi prima ancora di partire per il ritiro estivo e vorrebbero liberarsene in fretta. Le trattative potrebbero essere facilitate dalle esigenze dalle due squadre che si incontrano perfettamente.