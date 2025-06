Ancora corsa a due tra Fiorentina e Bologna: l'ennesimo intreccio di mercato arriva dal centrocampo della Juventus

Come per molte trattative viste in questa sessione di mercato, alcune approfondite e altre invece sfumate, Fiorentina e Bologna tornano a condividere un obiettivo: stavolta l'oggetto del desiderio è un centrocampista della Juventus.

Fabio Miretti è in uscita dalla Continassa dopo una seconda parte di stagione passata in prestito al Genoa: la Fiorentina si era mossa anzitempo, essendo in ricerca di un regista, senza però approfondire, e negli ultimi giorni si è inserito il Bologna che sta sondando l'interesse del ragazzo. La Juventus, si legge, lo lascerebbe partire per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.