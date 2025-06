Calciatori che puntano i piedi per andarsene? Un classico! E stavolta a farne le spese è Vincenzo Italiano

Di calciatori che puntano i piedi per andarsene, i tifosi della Fiorentina sono a dir poco esperti. Ma situazioni del genere non si verificano soltanto a Firenze, come dimostra l'ultimo caso di un difensore che sta facendo di tutto per fare il salto di qualità in una big. E a farne le spese potrebbe essere proprio un ex allenatore viola.

Italiano perde un pilastro

Parliamo di Vincenzo Italiano, e quindi di Bologna. Parliamo, in particolare, di Sam Beukema, vero pilastro della difesa rossoblù. Da settimane - riporta TMW - sulle sue tracce c'è il Napoli e le trattative proseguono spedite, proprio perché il giocatore spinge per trovare un accordo. Il problema è che, ad oggi, distano svariati milioni tra l'offerta del Napoli e la richiesta del Bologna. Beukema, però, a 27 anni non vuole perdere l'occasione della vita: a Italiano converrà tenere un giocatore scontento?