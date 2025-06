Il Torino si prepara a salutare Ricci e punta Anjorin per sostituirlo. Ma nel mirino c'è anche un freschissimo ex Fiorentina

C'è movimento in casa Torino, soprattutto a centrocampo dove Samuele Ricci è pronto a salutare per approdare al Milan di Allegri. Per sostituirlo i granata guardano in casa Empoli e hanno iniziato a prendere contatti per Tino Anjorin, seguito anche dalla Fiorentina.

Come riporta La Stampa, però, il direttore sportivo del Toro Vagnati nelle ultime ore è tornato a valutare, lo seguiva già l’anno scorso, Danilo Cataldi rientrato alla Lazio dal prestito alla società viola.