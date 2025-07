Matias Moreno è sempre più vicino all'addio alla Fiorentina, ma non definitivamente. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, il difensore 2003 argentino è a un passo dal Levante con l'operazione che si chiuderà con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina ha però inserito anche un controriscatto nel contratto e soprattutto ha voluto alcune garanzie sull'impiego del giocatore in Spagna.

La società viola ha voluto inserire nell'accordo alcune penali che scatterebbero nel caso in cui il calciatore scendesse in campo per un numero ridotto di presenze, infortuni a parte chiaramente, in modo da poter permettere a Matias Moreno di maturare e di giocare con continuità. Segno che la Fiorentina crede molto nel suo profilo e lo vuole monitorare con attenzione.