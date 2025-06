La Fiorentina si espande ancora con un occhio al futuro: ufficiale l'affiliazione di una squadra calabrese

La Fiorentina ha stretto un'affiliazione con la Bulldog Vibo, squadra di calcio dilettantistica di Vibo Valentia: partnership celebrata proprio nella sala consiliare del comune calabrese.

Importante rappresentanza viola innanzitutto con le figure di Allen Tempestini, scout e osservatore per la Fiorentina in Calabria, e dei due tecnici che si occupano delle squadre affiliate, Simone Pesci e Cosimo Casciani. Proprio Pesci ha illustrato poi il programma di affiliazione e le varie tappe: “Si tratta di un progetto tecnico importante. Portiamo le nostre conoscenze calcistiche, divulgando la nostra metodologia che nel corso degli anni si è sicuramente rivelata valida nel formare i ragazzi. L’affiliazione prevede incontri e allenamenti non solo per i giovani calciatori ma anche per i loro tecnici, che hanno l’opportunità di confrontarsi con i nostri mister. Nell’ultimo anno il 33% dei ragazzi che militano nelle giovanili della Fiorentina proviene dalle società affiliate. Questo vuol dire che il progetto funziona”.