FOTO - Sorrisi, abbracci e lacrime: Cobolli batte Cilic e esulta stringendo l'amico fraterno Bove

Una partita durissima quanto storica per Flavio Cobolli, tennista romano che ha appena battuto in 4 set il croato Cilic agli ottavi di finale di Wimbledon.

Sotto gli occhi di Edoardo Bove, presente nel suo angolo insieme alla famiglia di Cobolli, l'italiano ha trionfato per 6-4, 6-4, 6-7, 7-6 l'avversario, raggiungendo per la prima volta in carriera i quarti di finale di uno Slam.

Esultanze, lacrime e abbracci nel finale di match, con Cobolli che dopo il punto decisivo ha abbracciato per primi un emozionatissimo Edoardo Bove e il fratello Guglielmo presenti a bordo campo. Adesso Cobolli aspetta l'avversario dalla sfida De Minaur-Djokovic.